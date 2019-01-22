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В Польше неизвестный пытался протаранить ворота резиденции президента

Происшествия

Злоумышленник задержан полицией

Варшава, 22 января 2019, 17:36 — REGNUM  Неизвестный за рулём легкового автомобиля попытался протаранить ворота президентского дворца в Варшаве, передаёт 22 января агентство PAP.

Сообщается, что злоумышленник также совершил наезд на сотрудника полиции, который попытался его остановить. Пострадавший был доставлен в больницу.

На данный момент виновник происшествия задержан. Известно, что это 36-летний мужчина. Подробностей о его личности и возможных мотивах в полиции пока не раскрывают.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января в Польше во время благотворительного концерта в Гданьске мужчина напал с ножом напал на мэра города Павла Адамовича. На следующий день после нападения он скончался.

Убийство мэра Гданьска спровоцировало рост угроз польским политикам. Так, 14 января в Варшаве был задержан 72-летний мужчина, угрожавший президенту страны Анджею Дуде.

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