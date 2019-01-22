Пассажиры захваченного в Югре самолёта прибудут в Москву ночью

Ханты-Мансийск, , 17:35 — REGNUM Пассажиры захваченного угонщиком самолёта Сургут — Москва будут отправлены из Ханты-Мансийска в столичный аэропорт «Шереметьево» ночью 23 января. Такие сведения содержатся в онлайн-табло авиакомпании «Аэрофлот».

По плану, они вылетят из аэропорта Ханты-Мансийска в 02:40 по местному времени. В Москву прибытие ожидается в 03:51.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выполнявший рейс SU 1515 самолёт вылетел из Сургута в 14:39 по местному времени. В 16:24 командир корабля произвёл экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Причиной стало требование одного вооружённого пассажира изменить курс и лететь в Афганистан.

В столице Югры прямо в салоне самолёта угонщик был задержан. Возбуждено уголовное дело. Пассажиры покинули самолёт и находятся в аэропорту.