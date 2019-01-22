В Удмуртии пьяная школьница скончалась от переохлаждения

Ярский район, Удмуртия, , 17:31 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 15-летней девушки с признаками переохлаждения в соответствии со ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным проверки, девушка ушла из дом в канун Рождества, чтобы встретиться со сверстниками. В условленное время домой она не вернулась, и родители начали самостоятельные поиски. На следующей день тело пропавшей было обнаружено неподалеку от здания поселковой администрации.

Выяснилось, что девушка находилась в компании двоих сверстников и одного 13-летнего приятеля. Они попросили 32-летнего знакомого купить алкоголь, он согласился, поскольку и раньше выполнял аналогичные просьбы подростков, и купил пол-литровую бутылку водки. Компания выпила ее на чердаке одного из домов, а затем пошла на каток. Девушка же по дороге упала и замерзла, не сумев подняться самостоятельно.

«В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия. Установлен и опрошен мужчина, приобретавший для подростков спиртные напитки, опрошены родственники, педагоги погибшей, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти явилось общее переохлаждение организма», — подчеркнули в управлении.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливаются условия проживания и воспитания подростков. По результатам проверки планируется дать оценку действиям должностных лиц системы органов профилактики и образования.

Как ранее ИА REGNUM, в феврале прошлого года в Лысковском районе Нижегородской области около кафе было обнаружено тело 18-летней девушки. Накануне компания отмечала день рождения одной из подруг. В какой-то момент одна из девушек вышла на улицу, подруги решили, что она вернулась домой, и также покинули кафе.

«Из объяснений очевидцев следует, что в тот вечер все девушки употребляли спиртные напитки», — констатировали в СУ СКР по региону. При осмотре тела телесных повреждений криминального характера на теле девушки обнаружено не было. Также при ней находились деньги, ценности и ювелирные украшения. Предварительно, смерть наступила от переохлаждения.