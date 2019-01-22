В ГД предостерегают от поспешных выводов относительно рейса Сургут-Москва

Москва, , 17:28 — REGNUM В связи с произошедшем на рейсе Сургут-Москва говорить о законодательных инициативах в сфере безопасности авиаперевозок пока преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил член комитета Госдумы по транспорту Владимир Синяговский («Единая Россия»).

«Пока не завершится расследование, рано давать какие-либо оценки произошедшему инциденту на борту самолета. Давайте дождёмся итогов и уже после этого будем думать и решать, вносить поправки в законодательство или нет», — заявил Синяговский.

Уже сейчас возникает слишком много вопросов, на которые пока нет однозначных ответов.

«Хотя уже сейчас возникают вопросы — как на борт самолета обвиняемый, пишут, что психически нездоровый человек, смог пронести оружие? Куда смотрели сотрудники службы безопасности аэропорта?» — указал парламентарий.

Главное, что все пассажиры невредимы и самолёт благополучно приземлился, подчеркнул Синяговский.

Вместе с тем пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма.

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