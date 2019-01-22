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Пассажиры рейса «Сургут — Москва» покинули самолёт

Происшествия

В аэропорту Ханты-Мансийска с ними работают психологи

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 17:14 — REGNUM  Пассажиры летевшего из Сургута в Москву самолёта авиакомпании «Аэрофлот» покинули воздушное судно. Сейчас они находятся в аэропорту Ханты-Мансийска и ожидают вылета в аэропорт «Шереметьево», сообщают очевидцы.

С пассажирами работают психологи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вылета из Сургута один из пассажиров потребовал изменить курс на Афганистан. При этом он угрожал оружием.

Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Прямо в салоне угонщик был задержан.

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Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
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