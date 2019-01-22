Пассажиры рейса «Сургут — Москва» покинули самолёт

Ханты-Мансийск, , 17:14 — REGNUM Пассажиры летевшего из Сургута в Москву самолёта авиакомпании «Аэрофлот» покинули воздушное судно. Сейчас они находятся в аэропорту Ханты-Мансийска и ожидают вылета в аэропорт «Шереметьево», сообщают очевидцы.

С пассажирами работают психологи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вылета из Сургута один из пассажиров потребовал изменить курс на Афганистан. При этом он угрожал оружием.

Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Прямо в салоне угонщик был задержан.