Вторник, 22 Января 2019 года
17:13:10 МСК

Скончался еще один пострадавший при крушении бомбардировщика

Происшествия

Число жертв увеличилось до трех

Оленегорск, Мурманская область, 22 января 2019, 17:12 — REGNUM  Число жертв крушения бомбардировщика в Мурманской области достигло трех — от полученных травм скончался один из членов экипажа ТУ-22МЗ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

Напомним, самолет ТУ-22МЗ совершил сегодня жесткую посадку на аэродроме Оленегорка. Воздушное судно разрушилось и загорелось. На его борту находились четыре человека. Двое погибли на месте, одного пострадавшего доставили в реанимацию местной больницы.

Предварительной причиной ЧП в Минобороны назвали снежный занос.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить