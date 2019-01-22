Скончался еще один пострадавший при крушении бомбардировщика

Оленегорск, Мурманская область, , 17:12 — REGNUM Число жертв крушения бомбардировщика в Мурманской области достигло трех — от полученных травм скончался один из членов экипажа ТУ-22МЗ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

Напомним, самолет ТУ-22МЗ совершил сегодня жесткую посадку на аэродроме Оленегорка. Воздушное судно разрушилось и загорелось. На его борту находились четыре человека. Двое погибли на месте, одного пострадавшего доставили в реанимацию местной больницы.

Предварительной причиной ЧП в Минобороны назвали снежный занос.