Скончался еще один пострадавший при крушении бомбардировщика

Оленегорск, Мурманская область, 22 января 2019, 17:12 — REGNUM Число жертв крушения бомбардировщика в Мурманской области достигло трех — от полученных травм скончался один из членов экипажа ТУ-22МЗ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Напомним, самолет ТУ-22МЗ совершил сегодня жесткую посадку на аэродроме Оленегорка. Воздушное судно разрушилось и загорелось. На его борту находились четыре человека. Двое погибли на месте, одного пострадавшего доставили в реанимацию местной больницы.
Предварительной причиной ЧП в Минобороны назвали снежный занос.