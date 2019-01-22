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Угонщик самолёта Сургут — Москва был вооружён

Происшествия

У него нашли пистолет, заявляют очевидцы

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 17:01 — REGNUM  Задержанный в аэропорту Ханты-Мансийска угонщик самолёта Сургут — Москва был вооружён. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По словам граждан, после задержания угонщика, которое, напомним, произошло прямо в салоне самолёта, у него изъяли пистолет и разрядили. Официально силовики не сообщают о наличии у него пистолета. Впрочем, пресс-служба СКР обмолвилась, что он угрожал экипажу наличием у него оружия.

Таким образом, кроме дела об угоне воздушного судна соответствующим органам предстоит разобраться в том, как гражданин сумел пронести пистолет на борт самолёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Сургут — Москва вылетел днём 22 января. После взлёта нетрезвый пассажир пытался прорваться в кабину пилотов. Он требовал изменить курс на Афганистан.

Самолёт приземлился в Ханты-Мансийске. Спустя некоторое время угонщик был задержан. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
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