Вторник, 22 Января 2019 года
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В Нью-Джерси обокрали продававших печенье скаутов

Происшествия

Личность преступника пока не установлена

Нью-Джерси, США, 22 января 2019, 17:05 — REGNUM  Неизвестный вор украл $1000 долларов у группы девочек-скаутов, которые продавали печенье в торговом центре Нью-Джерси, сообщает NBC.

По словам полиции, кража произошла в торговом центре Woodbridge Center. Деньги — около 500 долларов наличными и несколько чеков на такую же сумму — были помещены в банковский конверт и оставлены без присмотра на столе, за которым члены отряда девочек-скаутов продавали печенье. Власти говорят, что камеры наблюдения торгового центра засняли человека, который — возможно, будучи в маске, — взял конверт и положил его в карман. Вор покинул торговый центр незадолго до того, как была обнаружена кража.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года стало известно, что американская молодежная организация бойскаутов (Boy Scouts) объявила о том, что изменит свое название, чтобы интегрировать в свои ряды и мальчиков, и девочек. Организация избавляется в своем названии от слова «boy» (мальчик), и с начала февраля 2019 года будет именоваться Scouts BSA.

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