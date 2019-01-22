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Аэрофлот: пассажиры и экипаж захваченного в Югре самолёта не пострадали

Происшествия

Злоумышленник задержан. В ханты-Мансийск направлен резервный борт

Москва, 22 января 2019, 16:37 — REGNUM  Пассажиры и члены экипажа захваченного в Югре самолёта, выполнявшего рейс SU1515 Сургут — Москва, не пострадали при задержании угонщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных связей авиакомпании «Аэрофлот».

Угонщик в настоящее время задержан. А в Ханты-Мансийск направлен резервный борт, уточнили в компании. Он заберёт пассажиров ранее захваченного самолёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт был захвачен после вылета из аэропорта Сургута. Нетрезвый пассажир потребовал лететь в Афганистан. Но командир корабля посадил самолёт в Ханты-Мансийске. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан.

По факту угона возбуждено уголовное дело. На место направлена усиленная следственная группа.

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Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
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