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В результате взрыва на НПЗ в Таджикистане погиб работник

Происшествия

Погиб 26-летний сотрудник завода

Астана, 22 января 2019, 17:01 — REGNUM  На нефтеперерабатывающем предприятии «Манфиат» в Гулистоне Согдийской области Таджикистана произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает 22 января издание Asia-Plus со ссылкой на МВД республики.

По данным министерства, авария произошла по причине несоблюдения техники безопасности. В результате взрыва погиб 26-летний сотрудник завода Фирдавс Пулодов. Двое сотрудников, граждан Китая, были госпитализированы в районную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Жаштык Баткенской области Киргизии на киргизско-таджикистанской границе произошел взрыв автозаправочной станции. В результате аварии пострадали четыре человека.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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