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Глыба льда травмировала жительницу Раменского района Подмосковья

Происшествия

Следователи отдела по городу Раменское проводят доследственную проверку по факту случившегося

Раменское, Московская область, 22 января 2019, 16:27 — REGNUM  В Московской области снежная наледь рухнула на голову женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Следователи отдела по городу Раменское проводят доследственную проверку по факту случившегося. Имеется информация о бездействии управляющей компании, на территории работы которой регулярно падают глыбы льда.

Сотрудники СК планируют осмотреть место происшествия, опросить жильцов и коммунальных работников.

По информации ИА REGNUM, пострадавшая во время инцидента женщина обратилась в травмпункт, где ей зафиксировали ушиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Боровичи Новгородской области судебные приставы взыскали 250 тыс. рублей с управляющей компании в пользу пенсионерки, которая пострадала от упавшего ей на голову снежного кома.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионерка отсудила 250 тыс. рублей за упавший ей на голову снежный ком

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