По факту угона самолёта Сургут — Москва возбуждено уголовное дело

Ханты-Мансийск, , 16:25 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту угона самолёта Сургут — Москва с угрозой причинения насилия. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Личность гражданина установлена. Им оказался ранее судимый житель Сургута. По данным СКР, во время полёта он угрожал оружием и пытался прорваться в кабину пилотов. Сейчас угонщик задержан.

На место направлена усиленная следственная группа. Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт был захвачен днём 22 января после вылета из Сургута в аэропорту «Шереметьево» города Москвы. Угонщик требовал лететь в Афганистан. Командир корабля был вынужден совершить посадку в Ханты-Мансийске.