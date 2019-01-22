Одного из пострадавших при крушении бомбардировщика доставили в реанимацию

Оленегорск, Мурманская область, , 16:25 — REGNUM Врачи Оленегорской городской больницы следят за состоянием одного из выживших при крушении бомбардировщика ТУ-22МЗ. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в больнице.

Напомним, бомбардировщик ТУ-22МЗ совершил жесткую посадку в результате чего произошло разрушение воздушного судна. На борту самолета находились четыре человека, двое из них погибли. О состоянии второго пострадавшего пока не сообщается.

Добавим, что предварительной причиной ЧП стал снежный занос. Не исключается также ошибка пилотирования.

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