Вторник, 22 Января 2019 года
16:36:29 МСК

Одного из пострадавших при крушении бомбардировщика доставили в реанимацию

Происшествия

О состоянии второго выжившего пока не сообщается

Оленегорск, Мурманская область, 22 января 2019, 16:25 — REGNUM  Врачи Оленегорской городской больницы следят за состоянием одного из выживших при крушении бомбардировщика ТУ-22МЗ. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в больнице.

Напомним, бомбардировщик ТУ-22МЗ совершил жесткую посадку в результате чего произошло разрушение воздушного судна. На борту самолета находились четыре человека, двое из них погибли. О состоянии второго пострадавшего пока не сообщается.

Добавим, что предварительной причиной ЧП стал снежный занос. Не исключается также ошибка пилотирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа предварительная версия крушения Ту-22М3 в Мурманской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить