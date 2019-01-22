Неудавшийся угонщик самолёта Сургут — Москва задержан

Ханты-Мансийск, , 16:15 — REGNUM В Ханты-Мансийске задержан гражданин, который требовал от экипажа самолёта «Сургут — Москва» изменить курс и лететь в Афганистан. Об этом сообщают в соцсетях.

Факт задержания дебошира подтверждается видео, размещённым пользователями соцсетей. Взяли его прямо в салоне самолёта. По словам очевидцев, 42-летний Павел был очень пьян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 22 января самолёт авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из города Сургута в Москву. После этого один из пассажиров потребовал от экипажа лететь в Афганистан. Командир воздушного судна изменил курс и совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.