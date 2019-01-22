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За пассажирами захваченного в Югре лайнера летит резервный самолёт

Происшествия

А командир приземлившегося в Ханты-Мансийске воздушного судна объявил о дозаправке

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 16:06 — REGNUM  Авиакомпания «Аэрофлот» отправила в Ханты-Мансийск из аэропорта «Шереметьево» пустой самолёт за пассажирами захваченного в Югре лайнера «Сургут — Москва». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Прямо сейчас «Аэрофлот» отправляет в Ханты-Мансийск пустой самолет из Шереметьево — за пассажирами захваченного борта», — говорится в сообщении.

Тем временем пассажиры уже больше часа сидят в салоне самолёта. По их словам, им ничего не объявили, кроме того, что сейчас лайнер идёт на дозаправку, которая займёт примерно 15 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт рейсом «Сургут — Москва» пришлось срочно в Ханты-Мансийске. Причиной стал неадекватный гражданин, который потребовал направить воздушное судно в Афганистан.

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