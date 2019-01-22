В школе Винницкой области массово отравились первоклассники

Могилёв-Подольский, Украина, , 16:12 — REGNUM Двенадцать учеников гуманитарной гимназии города Могилёв-Подольский Винницкой области отравились в школьной столовой, сообщил 22 января телеканал NewsOne.

Шестеро пострадавших поступили в больницу ещё 18 января. По состоянию на 20 января госпитализировано уже двенадцать детей.

Комиссия выявила грубые нарушения в работе школьной столовой и была вынуждена отправить учеников первых классов на карантин, а столовую закрыть до 25 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году от пищевых отравлений в детских садах и школьных лагерях отравились 752 ребёнка.

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