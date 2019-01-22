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Снегопад привел к зарытию Эйфелевой башни

Происшествия

В Париже резко понизилась температура

Париж, 22 января 2019, 15:51 — REGNUM  В Париже из-за снегопада приостановила работу Эйфелева башня. Сообщение об этом опубликовано на сайте достопримечательности.

Эйфелева башня в настоящий момент закрыта для посещения, говорится в сообщении. Не действует и ресторан 58 Tour Eiffel на первом ярусе башни.

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22 января в центральном регионе Франции из-за сильного снегопада оказалось затруднено движение транспорта. В регионе Иль-де-Франс скорость движения автомобилей ограничена. Железнодорожные компании и аэровокзалы не исключают перебои в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже из-за резкого понижения температуры и сильного снегопада власти объявили план «Большой мороз». В городе готовят к открытию дополнительные приюты для бездомных, расчищают и обрабатывают дороги.

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Снегопады, метели, снежные бури
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