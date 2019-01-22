Снегопад привел к зарытию Эйфелевой башни

Париж, , 15:51 — REGNUM В Париже из-за снегопада приостановила работу Эйфелева башня. Сообщение об этом опубликовано на сайте достопримечательности.

Эйфелева башня в настоящий момент закрыта для посещения, говорится в сообщении. Не действует и ресторан 58 Tour Eiffel на первом ярусе башни.

Читайте также: В Париже объявила забастовку Эйфелева башня

22 января в центральном регионе Франции из-за сильного снегопада оказалось затруднено движение транспорта. В регионе Иль-де-Франс скорость движения автомобилей ограничена. Железнодорожные компании и аэровокзалы не исключают перебои в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже из-за резкого понижения температуры и сильного снегопада власти объявили план «Большой мороз». В городе готовят к открытию дополнительные приюты для бездомных, расчищают и обрабатывают дороги.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Парижа в связи заморозками задействовала план «Большой мороз»