Среди пассажиров захваченного самолёта Сургут — Москва паники нет

Ханты-Мансийск, , 15:44 — REGNUM В салоне захваченного днём 22 января самолёта Сургут — Москва паники нет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечают пассажиры, им ничего не объяснили. О возникшей проблеме люди якобы узнали уже после посадки в Ханты-Мансийске, когда вышли в интернет со своих мобильных устройств.

При этом бортпроводницы запретили снимать видео, утверждают пассажиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из пассажиров попытался добиться от экипажа изменения курса. Курс в итоге изменили, но вместо желанного угонщиком Афганистана приземлились в аэропорту Ханты-Мансийска.