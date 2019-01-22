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Среди пассажиров захваченного самолёта Сургут — Москва паники нет

Происшествия

Но граждане жалуются на то, что им ничего не объясняют

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 15:44 — REGNUM  В салоне захваченного днём 22 января самолёта Сургут — Москва паники нет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечают пассажиры, им ничего не объяснили. О возникшей проблеме люди якобы узнали уже после посадки в Ханты-Мансийске, когда вышли в интернет со своих мобильных устройств.

При этом бортпроводницы запретили снимать видео, утверждают пассажиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из пассажиров попытался добиться от экипажа изменения курса. Курс в итоге изменили, но вместо желанного угонщиком Афганистана приземлились в аэропорту Ханты-Мансийска.

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Попытка угона самолета Москва-Сургут 22.01.2019
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