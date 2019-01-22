Названа предварительная версия крушения Ту-22М3 в Мурманской области

Мурманск, , 15:42 — REGNUM Предварительной причиной катастрофы дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области могла стать ошибка пилотирования. Об этом со ссылкой на данные источника сообщает ТАСС.

Отмечается, что посадка боевой машины происходила в резко ухудшившихся погодных условиях. Самолет при заходе на посадку жестко ударился о взлетно-посадочную полосу и разрушился.

В результате происшествия погибли двое членов экипажа ракетоносца, еще двоим удалось спастись. По предварительным данным, выжили командир и штурман самолета.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 января два истребителя-бомбардировщика Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО соприкоснулись в воздухе, в результате экипажи покинули машины. Из четверых пилотов один найден живым, двое — погибшими. Поиски четвертого летчика продолжаются.

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