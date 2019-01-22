Ребенок-инвалид погиб на пожаре в Ставропольском крае: возбуждено дело

Ставрополь, , 15:41 — REGNUM Восьмилетняя девочка-инвалид погибла в результате пожара в жилом доме днем 21 января в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. По факту гибели ребенка следователи начали проверку.

Как установлено, пожар произошел днем 21 января. Как установлено, в момент пожара ребенок находился дома один: девочка не смогла покинуть помещение самостоятельно и погибла.

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебной медицинской экспертизы.

За последнее время это не первый случай гибели ребенка на пожаре в регионе. Неделей ранее, 15 января, в Ставрополе в результате возгорания в садовом домике погибла девятилетняя девочка.