В Таджикистане взорвался нефтеперерабатывающий завод

Гулистон, Таджикистан, , 15:41 — REGNUM На нефтеперерабатывающий завод в городе Гулистон Согдийской области Таджикистана сегодня, 22 января, прогремел взрыв, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел страны.

Инцидент произошел на территории предприятия «Манфиат» во второй половине дня. На данный момент сообщается об одном погибшем и двоих пострадавших. Погиб 27-летний Пулодов Фирдавс, житель города Гулистон. Пострадавшие гражданин Таджикистана и гражданин Китая с ранениями находятся в больнице.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за пожара, случившегося в результате несоблюдения техники безопасности.

Расследованием происшествия занимается прокуратура города Гулистона.