Вторник, 22 Января 2019 года
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В Таджикистане взорвался нефтеперерабатывающий завод

Происшествия

Известно об одном погибшем

Гулистон, Таджикистан, 22 января 2019, 15:41 — REGNUM  На нефтеперерабатывающий завод в городе Гулистон Согдийской области Таджикистана сегодня, 22 января, прогремел взрыв, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел страны.

Инцидент произошел на территории предприятия «Манфиат» во второй половине дня. На данный момент сообщается об одном погибшем и двоих пострадавших. Погиб 27-летний Пулодов Фирдавс, житель города Гулистон. Пострадавшие гражданин Таджикистана и гражданин Китая с ранениями находятся в больнице.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за пожара, случившегося в результате несоблюдения техники безопасности.

Расследованием происшествия занимается прокуратура города Гулистона.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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