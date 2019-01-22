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Во Франции подтвердили пропажу самолета с футболистом «Кардиффа» на борту

Происшествия

На борту пропавшего с радаров самолета находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала

Париж, 22 января 2019, 15:38 — REGNUM  Управление гражданской авиации Франции подтвердило, что на борту пропавшего с экранов радаров легкомоторного самолета, направлявшегося из французского Нанта в столицу Уэлльса, действительно находился нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает 22 января Sky Sport.

«Французское управление гражданской авиации подтвердило Sky Sports News, что на борту пропавшего с радаров самолета находился Сала», — пишет издание.

Напомним, самолет с двумя пассажирами на борту пропал с радаров вечером 21 января, пролетая над проливом Ла-Манш и примерно за час до ожидаемого прибытия в Великобританию. В настоящее время ведутся поиски воздушного судна.

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Авиапроисшествия
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