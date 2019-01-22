Певца Криса Брауна подозревают в групповом изнасиловании

Париж, , 15:37 — REGNUM Американский рэпер Крис Браун задержан в Париже по подозрению в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

Вместе с певцом арестованы еще двое мужчин. Один из них — охранник Брауна. В деле фигурируют наркотики, уточняет Associated Press.

О совершенном преступлении заявила 24-летняя девушка. По ее словам, она подверглась насилию со стороны троих мужчин, включая Брауна, 15 января в гостиничном номере, сообщает Closer.

Как сообщало ИА REGNUM, у Криса Брауна не раз возникали проблемы с законом. Так, ранее он получил условный срок за избиение своей бывшей подруги, певицы Рианны. В декабре 2018 года к рэперу возникли претензии у сотрудников природоохранных органов. Певец подарил дочери обезьянку и публиковал снимки с животным в соцсетях. Его обвинили во владении экзотическим животным без разрешения.

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