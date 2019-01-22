В Ростовской области подросток убил отчима, защищая мать

Семикаракорск, Ростовская область, , 15:37 — REGNUM В Ростовской области 15-летний школьник стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подросток нанёс смертельные травмы своему отчиму, защищая мать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 января.

ЧП произошло в Семикаракорске 2 января 2019 года. Став свидетелем конфликта между матерью и отчимом, он пытался защитить мать без рукоприкладства. Когда же слова не возымели воздействия на оппонента, подросток несколько раз ударил отчима кулаками в лицо, а затем схватился за металлический молоток для отбивания мяса и нанёс удары по голове.

«Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 15 января 2019 года скончался», — уточнили в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают истинные причины и условия, способствующие его совершению.

ИА REGNUM отмечает, что только за девять месяцев 2018 года на Дону было возбуждено более 700 уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Большая часть из них (около 74%), — это имущественные преступления: кражи, грабежи, неправомерное завладение автомобилями. Более 100 уголовных дел — по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенных подростками.

Большинство фигурантов уголовных дел — дети из неблагополучных семей.