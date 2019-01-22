Силовики пока не подтверждают задержание угонщика самолёта Сургут — Москва

Ханты-Мансийск, , 15:35 — REGNUM Информация о задержании угонщика самолёта Сургут — Москва пока официально не подтверждена. Он всё ещё находится внутри самолёта, заявили журналистам в Национальном антитеррористическом комитете.

Ранее информация о задержании прошла в СМИ.

Известно, что самолёт пытался угнать некий Павел 1977 года рождения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вылета самолёта авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта Сургута он предъявил экипажу требование — изменить курс и лететь в Афганистан.

Командир корабля в итоге решил посадить самолёт в аэропорту Ханты-Мансийска. Обстоятельства попытки угона лайнера выясняют силовики.