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Силовики пока не подтверждают задержание угонщика самолёта Сургут — Москва

Происшествия

Ранее информация о задержании попала в СМИ

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 15:35 — REGNUM  Информация о задержании угонщика самолёта Сургут — Москва пока официально не подтверждена. Он всё ещё находится внутри самолёта, заявили журналистам в Национальном антитеррористическом комитете.

Ранее информация о задержании прошла в СМИ.

Известно, что самолёт пытался угнать некий Павел 1977 года рождения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вылета самолёта авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта Сургута он предъявил экипажу требование — изменить курс и лететь в Афганистан.

Командир корабля в итоге решил посадить самолёт в аэропорту Ханты-Мансийска. Обстоятельства попытки угона лайнера выясняют силовики.

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Попытка угона самолета Москва-Сургут 22.01.2019
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