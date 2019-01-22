Россия сообщила властям Индии и Турции о ходе спасения танкеров – СКР

Симферополь, , 15:17 — REGNUM Следственный комитет РФ проинформировал должностных лиц консульств Индии и Турции о ходе спасательной операции и следствии, проводимом в связи с гибелью членов экипажей двух танкеров в Чёрном море. Об этом 22 января сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Консульские должностные лица Турецкой Республики и Республики Индия проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе», — отметила специалист. Она также напомнила о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», на которых находились граждане Турции и Индии, произошёл сильный пожар. Двенадцати членам экипажей удалось спастись. Четырнадцать человек официально признаны погибшими.

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