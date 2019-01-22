Вторник, 22 Января 2019 года
16:01:24 МСК

Силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта «Сургут — Москва»

Происшествия

Идёт проверка

Силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта «Сургут — Москва»
Gellinger
Cамолет. Небо. Закат

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 15:16 — REGNUM  В Югре силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта авиакомпании «Сургут — Москва». Об этом журналистам заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным ведомства, один из пассажиров потребовал изменить курс самолёта. В итоге командир воздушного судна решил посадить лайнер в Ханты-Мансийске.

«Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в НАК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из пассажиров самолёта потребовал направить его в Афганистан. Это произошло после вылета из Сургута. К настоящему времени личность пассажира установлена и он задержан.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: задержан пассажир, захвативший самолёт Сургут — Москва

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить