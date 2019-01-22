Задержан пассажир, захвативший самолёт Сургут — Москва

Ханты-Мансийск, , 15:04 — REGNUM В Югре установлена личность гражданина, который потребовал от экипажа самолёта «Сургут — Москва» лететь в Афганистан. Также он уже задержан. сообщают СМИ.

По данным неофициальных источников, речь идёт о психически больном человеке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взлёта самолёта авиакомпании «Аэрофлот» один из пассажиров потребовал направить самолёт в Афганистан. Экипаж принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Ханты-Мансийска. Посадка прошла успешно.