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Задержан пассажир, захвативший самолёт Сургут — Москва

Происшествия

Гражданин — психически больной?

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 15:04 — REGNUM  В Югре установлена личность гражданина, который потребовал от экипажа самолёта «Сургут — Москва» лететь в Афганистан. Также он уже задержан. сообщают СМИ.

По данным неофициальных источников, речь идёт о психически больном человеке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взлёта самолёта авиакомпании «Аэрофлот» один из пассажиров потребовал направить самолёт в Афганистан. Экипаж принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Ханты-Мансийска. Посадка прошла успешно.

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Авиапроисшествия
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