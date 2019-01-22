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В ДНР узнали месторасположение техники ВСУ благодаря журналистам — Безсонов

Происшествия

Украинские сотрудники СМИ нарушили требования работы в зоне боевых действий

Донецк, 22 января 2019, 15:09 — REGNUM  Благодаря непрофессионализму украинских журналистов разведка ДНР узнала месторасположение военной техники 57-й мотопехотной бригады ВСУ, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов, сообщил 22 января официальный сайт «Донецкой Народной Республики».

«Накануне в эфире телеканала «Украина» Алексеем Кашпировским, Константином Царенко и Романом Ведмеденко был подготовлен и размещен репортаж… Телеканал продемонстрировал нахождение в районе посёлка Пески, в непосредственной близости от линии соприкосновения, около десятка РСЗО «Град» и других артиллерийских систем», — рассказал Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января разведка ЛНР зафиксировала у линии соприкосновения две батареи украинских пушек и технику для радиоэлектронной разведки .

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