В горах Тайваня от переохлаждения погибла «альпинистка в бикини»

Тайбэй, , 14:51 — REGNUM В горах Тайваня погибла 36-летняя альпинистка Джиджи Ву. Женщина была известна в глобальной сети благодаря своему увлечению: позированию в бикини на вершинах гор, передает канал n-tv.

Очередное восхождение на гору в национальном тайском парке Юйшань закончилось для Ву трагически. 19 января альпинистка сорвалась с обрыва и получила серьезные ранения. Она смогла предупредить друзей по спутниковому телефону и дать свои координаты, одна из-за неблагоприятных погодных условий спасатели не смогли прийти на помощь вовремя.

Тело альпинистки было обнаружено 21 января, спустя 28 часов после начала спасательной операции. Женщина скончалась от переохлаждения.

Джиджи Ву активно занималась альпинизмом последние 4 года. В одном из телеинтервью тайскому каналу FTV в 2018 году она рассказала, что одолела более 100 вершин. Каждый раз она поднималась на гору в полной экипировке, а затем переодевалась в бикини для фото.