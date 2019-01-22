Крыша склада ВСУ обвалилась из-за снега — разведка ЛНР

Луганск, , 14:47 — REGNUM В районе подконтрольного Украине села Бараниковка снегопады повредили склад с минами калибра 82 мм, заявил 22 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

Крыша склада обвалилась, и большая часть мин пришла в негодность.

«Данный факт был скрыт от вышестоящего руководства, а мины, непригодные для использования, отправлены на передовые позиции», — рассказал представитель ЛНР.

Напомним, одним из наиболее громких ЧП на украинских складах с боеприпасами стал пожар на арсенале возле города Ичня Черниговской области. В ходе его тушения были эвакуированы более 12 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что к концу 2018 года следствие поймёт, кто же устроил пожар на складе боеприпасов. О новых подробностях данного дела пока не известно

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