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Самолет Москва-Сургут сел в Ханты-Мансийске из-за ЧП на борту

Происшествия

Ранее сообщалось о попытке захвата самолета

Ханты-Мансийск, 22 января 2019, 14:39 — REGNUM  Самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом Сургут — Москва, приземлился в Ханты-Мансийске. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Предположительно, в полете возникла нештатная ситуация. Посадка на взлетно-посадочную полосу аэропорта состоялась 16:38 по местному времени (в 14:18 по московскому времени). Самолет подъехал к терминалу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ указывали на попытку захвата самолета. Один из пассажиров потребовал, чтобы экипаж развернул борт в направлении Афганистана.

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Попытка угона самолета Москва-Сургут 22.01.2019
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