Самолет Москва-Сургут сел в Ханты-Мансийске из-за ЧП на борту

Ханты-Мансийск, , 14:39 — REGNUM Самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом Сургут — Москва, приземлился в Ханты-Мансийске. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Предположительно, в полете возникла нештатная ситуация. Посадка на взлетно-посадочную полосу аэропорта состоялась 16:38 по местному времени (в 14:18 по московскому времени). Самолет подъехал к терминалу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ указывали на попытку захвата самолета. Один из пассажиров потребовал, чтобы экипаж развернул борт в направлении Афганистана.

Читайте также: СМИ сообщили о возможном захвате самолета Сургут — Москва

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме считают некорректным комментировать рейс Москва — Сургут