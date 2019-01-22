В США подросток погиб под обрушившейся снежной крепостью

Чикаго, США, , 14:39 — REGNUM 12-летняя девочка умерла после того, как на нее обрушилась снежная крепость, сообщает AP.

Несчастье произошло в пригороде Чикаго, где две девочки, 9 и 12 лет, играли возле местной церкви.

Полиция Арлингтон-Хайтс назвала смерть «трагическим несчастным случаем». По словам правоохранительных органов, семьи начали искать девочек примерно через час после того, как те вышли на улицу поиграть. Детей нашли под снегом, младшая девочка выжила. Как долго они оставались в снежной ловушке, пока неясно.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе трое маленьких детей во Флориде задохнулись, когда случайно заперлись в отключенном морозильнике.