В Госдуме считают некорректным комментировать рейс Москва — Сургут

Москва, , 14:31 — REGNUM Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») считает некорректным комментировать ситуацию относительно самолета, совершающего рейс Сургут-Москва, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«До прояснения ситуации и появления официальной информации от правоохранительных органов комментировать некорректно», — заявил Пискарёв корреспонденту ИА REGNUM.

Вместе с тем один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

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