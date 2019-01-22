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В Госдуме считают некорректным комментировать рейс Москва — Сургут

Происшествия

До прояснения ситуации

Москва, 22 января 2019, 14:31 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») считает некорректным комментировать ситуацию относительно самолета, совершающего рейс Сургут-Москва, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«До прояснения ситуации и появления официальной информации от правоохранительных органов комментировать некорректно», — заявил Пискарёв корреспонденту ИА REGNUM.

Вместе с тем один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

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