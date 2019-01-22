Иностранные наёмники открыли стрельбу возле бара в ЛНР — разведка

Луганск, , 14:20 — REGNUM Группа иностранных наёмников начала стрелять в воздух из автоматического огнестрельного оружия возле одного из баров города Счастье, подконтрольного ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 22 января на брифинге.

«Мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения и между собой общались на английском языке. Прибывший на место происшествия наряд полиции ограничился банальной проверкой документов, после которой ни один из иностранцев задержан не был», — рассказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года стало известно об отправке десяти литовских военных инструкторов на Украину в добавок к 30, действующим в регионе.

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