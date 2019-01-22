Четверо подозреваемых во взрыве в Лондондерри отпущены — полиция

Лондон, , 14:22 — REGNUM Четверо из пяти подозреваемых в причастности в подрыве автомобиля у здания суда в Северной Ирландии (Великобритания) отпущены на свободу. Об этом сообщила североирландская полиция в Twitter в ночь на 22 января.

Уточняется, что двое молодых людей в возрасте 21 года, а также мужчины 34 и 42 людей отпущены без предъявления каких-либо условий. Они были задержаны по подозрению в принадлежности к «Новой ирландской республиканской армии», на которую возлагают ответственность за взрыв. Под стражей остается 50-летний подозреваемый.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв у здания суда в североирландском Лондондерри произошел вечером 19 января. Никто не пострадал, поскольку благодаря полученному предупреждению из близлежащих зданий были эвакуированы люди.

Возвращение насилия на улицы Северной Ирландии связывают с выходом Великобритании из Европейского союза (ЕС). Один из главных спорных пунктов соглашения о Brexit между Лондоном и Брюсселем — вопрос границы между Северной Ирландией (частью Великобритании) и государством Ирландия, входящим в состав ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании рядом со зданием суда взорвался автомобиль