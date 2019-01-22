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СМИ сообщили о возможном захвате самолета Сургут – Москва

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Москва, 22 января 2019, 14:14 — REGNUM  Пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть воздушное судно в Афганистан, сообщает 22 января «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

В справочной службе аэропорта Сургута уточнили, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот», однако никакой информации о ЧП на борту они не получали.

Вместе с тем, по данным сервиса Flight Radar, самолет изменил направление полета и, возможно, направляется в Ханты-Мансийск.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, информация уточняется.

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Авиапроисшествия
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