На борту пропавшего над Ла-Маншем самолета находился футболист «Кардиффа»

Лондон, , 14:05 — REGNUM На борту пропавшего с экранов радаров легкомоторного самолета, направлявшегося из французского Нанта в столицу Уэлльса, находился нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Об этом пишет 22 января Mirror.

Отмечается, что поиски самолета с двумя пассажирами начались после того, как было объявлено о пропаже воздушного судна над проливом Ла-Манш вечером 21 января. Сообщается, что самолет исчез примерно за час до ожидаемого прибытия в Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что управление по расследованию авиапроисшествий Великобритании выяснило причину крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха.

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