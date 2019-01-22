В Москве задержан обвиняемый в похищении предпринимателя

Москва, , 13:52 — REGNUM В Москве следователи расследуют уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который обвиняется в похищении предпринимателя и вымогательстве, сообщает 22 января пресс-служба главного столичного управления СКР.

По данным следствия, обвиняемый вместе с другими неустановленными пока лицами ночью 20 января 2019 года применил к потерпевшему физическую силу, посадил в автомобиль и вывез в Подмосковье, где потребовал за освобождение передать злоумышленникам 20 млн рублей.

Потерпевший согласился передать им 1 млн рублей и два автомобиля, после того как они пришли к месту жительства бизнесмена, он оказал злоумышленникам активное сопротивление и привлек внимания прохожих, которые и вызвали полицию.

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Прибывшие на место правоохранители задержали обвиняемого, однако другим участникам преступления удалось скрыться. В настоящее время следователи устанавливают всех остальных соучастников.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря неизвестный мужчина в столичном районе Молжаниново подъехал к женщине 1986 года рождения, затащил ее в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на 65-м километре Московской кольцевой автодороги. Женщина была освобождена. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ — «Похищение человека».

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