В Ярославской области осужденному в колонии оторвало голову

Углич, Ярославская область, , 13:49 — REGNUM В исправительной колонии № 3 города Углича Ярославской области погиб 35-летний осужденный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Осужденный получил смертельную травму на производстве 20 января. Его травмировала автоматическая карусельная машина для литья сапог. Как сообщает источник, погибшему оторвало голову.

Сейчас по данному факту ведется доследственная проверка по статье УК «Нарушения требований охраны труда». Это не первое происшествие в этой колонии за последнее время. В ноябре 2018 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения осужденных. Являлся ли погибший потерпевшим по этому делу, пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области возбуждено уголовное дело по избиению 25 осужденных