На Бали выбросил столб пепла вулкан Агунг

Нью-Дели, , 13:33 — REGNUM На острове Бали в Индонезии «проснулся» вулкан Агунг, который 22 января выбросил столб пепла на высоту до 2 км. Об этом, как передает газета Tempo, сообщили в Вулканологическом и геологическом центре по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG).

«В результате извержения, зафиксированного в 3:42 по местному времени (08:42 мск), образовалось густое облако пепла», — говорится в сообщении.

Местные власти объявили в районе, где действует вулкан, третий уровень опасности по четырёхбалльной шкале.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января 2019 г. на юго-востоке вулкана Мерапи в Индонезии было зафиксировано три потока лавы протяженностью до 400 метров.

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