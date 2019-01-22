В США ежедневно совершают самоубийство 20 ветеранов — СМИ

Литл-Рок, США, , 13:16 — REGNUM Около 20 ветеранов на территории США каждый день лишают себя жизни, в связи с чем профилактика самоубийств ветеранов является одним из главных приоритетов для Администрации ветеранов (VA) и Центральной системы здравоохранения ветеранов Арканзаса (CAVHS), сообщает телеканал штата Арканзас Fox16.

CAVHS проведет в среду, 23 января, информационное мероприятие по предотвращению самоубийств ветеранов. Мероприятие открыто для ветеранов, их родных и близких, общественности.

Программа CAVHS по предотвращению самоубийств, психиатрическая помощь, Администрация льгот для ветеранов, право на участие в программах Администрации ветеранов, организации поддержки и команды, работающие в кризисных ситуациях, расскажут о себе на данном мероприятии. VA и CAVHS стремятся распространить варианты лечения и кризисные вмешательства на всё ветеранское население и на общество в целом, подчеркивая, что чем больше граждане понимают, что испытывают ветераны, тем с большей вероятностью можно распознать тревожные признаки и обратиться с помощью к человеку, находящемуся в кризисе.

Как сообщало ИА REGNUM, в США стало меньше бездомных ветеранов — однако их всех еще довольно много, по данным на 24 января 2018 года, на улицах и в приютах жили около 38 тысяч ветеранов по всей стране. Это на 5,4% меньше, чем в январе 2017-