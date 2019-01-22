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Названа причина разрыва трубы в одном из городов Южной Кореи

Происшествия

В результате аварии пострадало более 50 человек

Сеул, 22 января 2019, 13:17 — REGNUM  Названа причина разрыва трубы в одном из городов Южной Кореи, сообщает YTN.

22 января представители из полицейского участка муниципального округа Ильсан сообщили о результатах расследования.

По сообщению правоохранительных органов, некоторые участки трубопровода в г. Коян находились в плохом состоянии еще с 1991 года, когда впервые в городе был проложен трубопровод. В результате проверки было установлено, что подрядчик, который занимался трубопроводом, неправильно его приварил. В результате чего из-за повышенного давления и лопнула труба.

Трубопровод с горячей водой прорвало 4 декабря 2018 года в городе Коян, провинция Кёнгидо, в результате чего один человек погиб и 50 получили ожоги разной степени.

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