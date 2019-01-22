Подделали подписи: в Приангарье членов избиркома уличили в фальсификации

Иркутск, , 12:56 — REGNUM Председателя и члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №221 Боханского района Иркутской области заподозрили в фальсификации итогов голосования на выборах главы муниципального образования «Тихоновка» в сентябре 2018 года. Как сообщает сегодня, 22 января, СУ СК РФ по Иркутской области, в день голосования представители избиркома, находясь в помещении избирательного участка, умышленно сфальсифицировали подписи нескольких граждан в списке избирателей, заполнили от имени последних бюллетени и опустили их в урну для голосования. Аналогичные действия были проделаны ими и вне помещения для голосования (на территории с. Тихоновка и д. Чилим Боханского района).

«Осознавая, что заполненные ими от имени избирателей бюллетени являются сфальсифицированными, умышленно произвели заведомо неправильный подсчет голосов и внесли не соответствующие действительным итогам голосования сведения в акт о проведении голосования», — отмечают следователи.

Уголовное дело возбуждено по ст.142.1 УК РФ (максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 2018 года в Иркутской области состоялась 161 избирательная кампания. Выбирали, в том числе, депутатов в региональное Законодательное собрание. Однако наиболее масштабными местные выборы были в 2017 году, тогда состоялось 543 избирательные кампании.

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