На границе Белгородской области и Украины задержали агента СБУ

Белгород, , 12:53 — REGNUM В Белгородской области 21 января задержали незаконно пересекшего границу с Украиной агента СБУ, сообщила «Российская газета».

Управление ФСБ РФ по Белгородской области проверяет рассказ задержанного на пункте пропуска «Нехотеевка» мужчины, рассказавшем о своём сотрудничестве с СБУ. Мужчина утверждает, что был завербован украинскими спецслужбами после обвинения в террористической деятельности: участвуя в ополчении в ЛНР, он познакомился в интернете с девушкой из Черкасской области Украины, отправился к ней и был задержан.

Поступившее предложение сотрудничать с украинскими спецслужбами, по словам мужчины, он принял, чтобы выйти на свободу. В рамках «сотрудничества» его учили обращаться с оружием и взрывчаткой.