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В Петербурге поставлен новый рекорд по числу ДТП

Происшествия

Водителю жалуются на очень скользкие дороги, многие из которых до сих пор во льду

В Петербурге поставлен новый рекорд по числу ДТП
Неочищенная набережная реки Мойки

Санкт-Петербург, 22 января 2019, 12:33 — REGNUM  В Санкт-Петербурге побит печальный рекорд по количеству ДТП за одни сутки. Это произошло в понедельник, 21 января, несмотря на то, что никаких аномалий не было, если не считать таковой мороз примерно в минус 19 градусов.

Предыдущий наиболее высокий показатель аварийности продержался всего четыре дня, с 17 января 2019 года, когда в городе наблюдался сильный снегопад и 10-балльные пробки.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 21 января в городе зафиксировано 624 ДТП. К счастью, почти все они были незначительными — за сутки в трех дорожных авариях пострадали всего три человека.

Для сравнения: 17 января в Петербурге произошло 577 ДТП, в которых пострадали 13 человек, погибших не было.

В Ленинградской области, где на дорогах скорости выше, статистика такая: за прошедшие сутки, 21 января, произошло 84 ДТП, в четырех из них пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Погибших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, жители и водители Петербурга продолжают жаловаться на плохую уборку дорог, особенно в спальных районах города.

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Дорожно-транспортные происшествия
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