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Пострадавшим от нападений бегемотов в Танзании выплатят компенсации

Происшествия

Обычно бегемоты нападают ночью

Мафия, Танзания, 22 января 2019, 12:26 — REGNUM  Заместитель министра природных богатств и туризма Константин Каньюсу дал управлению по контролю диких животных Танзании (TAWA) две недели на то, чтобы выплатить компенсации за нападения бегемотов жителям деревни Чунгурума в провинции Мафия области Кибаха. Об этом сообщает газета Nipashe.

В 2018 году бегемоты уничтожили урожай, скот и убили председателя деревни Абдулахамана Мусу. Обычно в деревне Чунгурума бегемоты нападают ночью.

Член совета деревни Чунгурума заявил, что в ближайшее время пострадавшим будут выплачены компенсации.

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Нападения животных
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