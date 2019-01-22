Пострадавшим от нападений бегемотов в Танзании выплатят компенсации

Мафия, Танзания, , 12:26 — REGNUM Заместитель министра природных богатств и туризма Константин Каньюсу дал управлению по контролю диких животных Танзании (TAWA) две недели на то, чтобы выплатить компенсации за нападения бегемотов жителям деревни Чунгурума в провинции Мафия области Кибаха. Об этом сообщает газета Nipashe.

В 2018 году бегемоты уничтожили урожай, скот и убили председателя деревни Абдулахамана Мусу. Обычно в деревне Чунгурума бегемоты нападают ночью.

Член совета деревни Чунгурума заявил, что в ближайшее время пострадавшим будут выплачены компенсации.