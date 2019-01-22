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Украинские пограничники не пустили на Украину 134 книги из России

Происшествия

Гражданина Молдавии обвинили в попытке провезти контрабанду

Сумы, Украина, 22 января 2019, 12:22 — REGNUM  В грузовом отсеке поезда «Москва — Кишинёв» украинские пограничники обнаружили 134 незадекларированные книги, заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), сообщил 22 января официальный сайт ведомства.

«Товар спрятал от погранично-таможенного контроля и пытался незаконно переместить через границу гражданин Молдавии 1974 года рождения», — сказано в сообщении.

Пограничники изъяли книги и составили протокол.

Среди книг преобладали женские и криминальные романы, а также детская литература.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2019 года президент Украины Пётр Порошенко заявил, что доля русскоязычных книг на украинском рынке успешно снижена до 15%. Во многом это стало возможно благодаря работе национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который регулярно запрещает ввоз книг из России по надуманным предлогам.

Читайте подробнее: Порошенко заявил об успешной дерусификации украинского рынка литературы

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Контрабанда и борьба с ней
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