В Хакасии при задержании застрелили мужчину, зверски убившего мать

Абаза, Хакасия, , 12:01 — REGNUM В городе Абазе (Хакасия) сотрудники вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии ликвидировали напавшего на них преступника, убившего женщину. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве сегодня, 22 января.

Уточняется, что ночью группа задержания вневедомственной охраны отправилась на вызов в квартиру на улице Ленина. Там сотрудники увидели мёртвую женщину с рублеными ранами, на них набросился мужчина с топором. В отделе Росгвардии по Хакасии подчеркнули, что мужчина не остановился, несмотря на предупредительный окрик и выстрел в воздух:

«В соответствии с законодательством сотрудник Росгвардии с целью предотвратить противоправные действия применил табельное оружие. В результате ранее судимый гражданин 1986 года рождения скончался на месте преступления».

Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР, по факту убийства в Абазе и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что жертвой преступника стала его 59-летняя мать. Её обнаружили с рублеными ранами головы и шеи. Тело 32-летнего убийцы с огнестрельным ранением в области правой руки и груди нашли в подъезде этого же дома.

По версии следствия, ночью 20 января 2019 года в квартире дома на улице Ленина сын поссорился с матерью. Мужчина взял металлический самодельный молоток и нанёс матери множественные удары по голове и шее. Она скончалась на месте происшествия.

В полицию позвонила соседка, услышавшая в квартире громкую музыку.

По имеющимся данным следствия, подозреваемый страдал психическим заболеванием, состоял на учете у врача-психиатра. Расследование продолжается. В том числе в рамках уголовного дела следователи дадут правовую оценку правомерности применения сотрудниками вневедомственной охраны огнестрельного оружия.