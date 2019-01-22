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В Кабардино-Балкарии арестован подросток, изнасиловавший 4-летную девочку

Происшествия

СКР возбудил уголовное дело

Нальчик, 22 января 2019, 11:49 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии совершено резонансное преступление. Сексуальному насилию подвергнута четырехлетняя девочка. В совершении этого преступления подозревается 15-летний подросток — житель Баксанского района, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено следствием, насилие было совершено еще в сентябре 2018 года. Подозреваемый жил по соседству с девочкой и, оказавшись наедине с ней, использовал беспомощное состояние 4-летнего ребенка и своё превосходство в физической силе. В содеянном злоумышленник признался.

По данным ведомства, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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